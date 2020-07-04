بالفيديو.. إسماعيلوف يرد على تهديدات المقاتل "المشاغب"

رد المقاتل الروسي في الفنون القتالية المختلطة MMA ماغوميد إسماعيلوف، على تهديدات مواطنه ألكسندر إميليانينكو قبل نزالهما المنتظر الشهر الجاري في العاصمة الروسية موسكو.

ونشر إسماعيلوف على حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر فيه إميليانينكو وهو يتوعد منافسه "بوضع رأسه الحليق تحت قبضته الحديدية على الأرض".

وقال إسماعيلوف قبل أن يقضم فطيرة: "لا تُتفتف، ساشا، أنت عبارة عن فطيرة بطاطس، فطيرة طرية".

ويواصل إميليانينكو تحضيراته في نادي أخمات الشيشاني، استعدادا لمواجهة إسماعيلوف البالغ 34 عاما في نزال ضمن دورة ACA 107 للفنون القتالية المختلطة، والتي ستقام في موسكو بـ24 يوليو الجاري.

وفي أواخر نوفمبر، فاز المقاتل الروسي البالغ 38 عاما على ميخائيل كوكلييف من الجولة الأولى في مباراة بالملاكمة.

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ويعد ألكسندر إميليانينكو، اسما مثيرا للجدل في عالم الفنون القتالية المختلطة، وهو أيضا الشقيق الأصغر لأسطورة اتحاد "Pride FC" فيدور إميليانينكو.

وكان إميليانينكو قد حكم عليه بالسجن في 2015، مدة عامين بتهمة الاعتداء على مديرة منزله، ثم حصل على إفراج مشروط في نهاية عام 2016.

وواجه في مارس 2018 تهمة جنائية، بسبب اعتدائه على مسؤول حكومي، كما اعتقل من قبل الشرطة بسبب فراره من مكان حادث سير تسبب به إثر قيادته تحت تأثير الكحول.

المصدر: insatgram \ maga_isma