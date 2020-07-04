شبيه رونالدو يرفض عرضا للعب دور في فيلم إباحي

أفادت صحيفة "صن"، بأن المدعو باولو روبرتو، شبيه لاعب كرة القدم المعروف كريستيانو رونالدو، تلقى عرضا بتمثيل دور في فيلم إباحي.

ونال روبرتو البالغ من العمر 23 عاما، الشهرة والشعبية بفضل مشاركته في لقطات ظهر فيها عاريا تماما.

وفي الفيلم الجديد تمت دعوة روبرتو للعب دور المهاجم في كرة القدم، لكنه رفض العرض المذكور.

في وقت سابق، نشر رونالدو على صفحته في "إنستغرام"، صورة في ملابس باهظة الثمن، وهو ما أثار سخرية زملائه في النادي خلال تعليقاتهم. في الصورة، ظهر رونالدو في شورت وقميص فاقعي الألوان، من إنتاج "لويس فويتون".

كذلك ظهرت تعليقات ساخرة، بشأن التسريحة الجديدة للاعب البرتغالي المشهور، وفيها ظهر وقد أسدل شعره، في محاولة لتقليد زميله في الفريق، خوان كوادرادو.

المصدر: لينتا رو