صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة بطلها النجم الفرنسي

كشفت شبكة "راي سبورت" الإيطالية عن صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة، ويوفنتوس بطلها نجم النادي الكتالوني أنطوان غريزمان.

وقالت الشبكة الإيطالية، إن برشلونة قرر التخلص من نجمه الفرنسي البالغ 29 عاما، بعد موسم واحد فقط من التعاقد معه.

وأشارت الشبكة إلى أن برشلونة عرض غريزمان على يوفنتوس، لينتقل إليه في موسم الانتقالات الصيفي، وأن المحادثات جارية بالفعل بين الناديين، بعدما قرر برشلونة الاستغناء عن خدمات غريزمان.

ويرغب برشلونة في أن تكون الصفقة مقابل مبلغ من المال، إلى جانب الحصول على خدمات الثنائي دوغلاس كوستا وأدريان رابيو.

There are reports that Juventus & Barcelona aren't done doing business together with the next move potentially on the cards being a: Rabiot + Costa swap for Griezmann pic.twitter.com/SUB6yxHCcy — Italian Football TV (@IFTVofficial) July 2, 2020

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وأبرم برشلونة ويوفنتوس صفقة تبادلية منذ أيام قليلة، انتقل على إثرها ميراليم بيانيتش إلى "كامب نو"، مقابل انتقال آرثر ميلو إلى نادي "السيدة العجوز".

ويعاني غريزمان في برشلونة مؤخرا من حجز مكان له بين التشكيلة الأساسية للمدرب كيكي سيتين وشارك الفرنسي الذي انضم إلى برشلونة بداية الموسم قادما من أتلتيكو في صفقة بلغت 120 مليون يورو، كبديل للمرة الثالثة في أربع مباريات، وسجل 14 هدفا في 43 مباراة.

المصدر: globoesporte