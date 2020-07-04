مرتضى منصور يعلن موقفه من شكوى الأهلي واستئناف الدوري المصري

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، الجمعة، أن الأهلي ليس من حقه تقديم شكوى ضد ناديه، بسبب لافتات نادي القرن "الحقيقي" التي تم تعليقها أعلى أسوار القلعة البيضاء.

وأعلن مرتضى، أنه بالأمر الواقع الزمالك نادي القرن الحقيقي، مشيرا إلى أن يوم 9 من شهر يوليو ستكون الاحتفالية بلقب نادي القرن كل عام، وجاء ذلك أثناء اجتماع عقده مع عدد من رموز النادي ومديري الصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس القلعة البيضاء: "ليس من حق الأهلي تقديم شكوى ضد الزمالك بسبب لافتات نادي القرن الحقيقي الذي قام مجلس الإدارة بوضعها أعلى أسوار النادي"



وتابع مرتضى: "العلامات التجارية خاصة بالمحلات والمطاعم وليس لافتة، ولم أكن أعلم أنها ستسبب كل ذلك الضيق لهم".

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ووجه مرتضى رسالة لجماهير ناديه بشأن قرار استئناف مباريات الدوري الممتاز، قائلا: "لن أخذلكم، الجميع لديه رغبة بعدم لعب الدوري في الموسم الحالي".

وختم: "لن أتراجع عن قراري حتى ولو دفعني الأمر للاستقالة من منصبي كرئيس للنادي".

وكان مرتضى منصور، قد أعلن في مرات عديدة رفضه استئناف الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"