بالفيديو.. موراتا بطل مواجهة أتلتيكو مدريد ومايوركا

قاد ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على ضيفه ريال مايوركا 3-0 الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووضع موراتا أتليتيكو في المقدمة بالدقيقة 29 عبر ركلة جزاء تصدى لها الحارس مانولو رينا في المحاولة الأولى، لكن الحكم قرر إعادتها لتحرك رينا عن خط المرمى ليسجلها موراتا في محاولته الثانية.

وضاعف موراتا النتيجة لأصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما تابع تمريرة عرضية من ماركوس يورنتي في الناحية اليمنى بعد تحرك جيد.

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وسجل لاعب الوسط كوكي الهدف الثالث ليحسم الفوز في الدقيقة 79 عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء بدلت اتجاهها عندما ارتطمت بكعب البديل خوان ساستري.

وبهذا واصل أتلتيكو مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري المحلي للمباراة الثانية عشرة على التوالي، بينها سبعة انتصارات وخمسة تعادلات.

ورفع فريق العاصمة عدد انتصاراته منذ عودة المنافسات بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإيقاف بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى 5 مقابل تعادلين، ليحصن مركزه الثالث الذي يسمح له بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، برصيد 62 نقطة، في حين تعقدت مهمة مايوركا في البقاء ضمن مصاف الدرجة الأولى أكثر بتجمد رصيده عند 29 نقطة.

وسيخوض أتليتيكو مباراته المقبلة على ملعب سيلتا فيغو يوم الثلاثاء القادم بينما يستضيف ريال مايوركا فريق ليفانتي صاحب المركز 12 الخميس المقبل.

المصدر: "وكالات"