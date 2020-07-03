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ضربة مزدوجة لـ"الشياطين الحمر" قبل مواجهة بورنموث الهامة

الرياضة

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كشف تقرير صحفي بريطاني الجمعة، عن تلقي مانشستر يونايتد ضربة قوية قبل مواجهة بورنموث غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد تعرض نجما اليونايتد، الفرنسي بول بوغبا والبرتغالي برونو فيرنانديز للإصابة خلال تدريبات "الشياطين الحمر" اليوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن إصابة الثنائي جاءت بسبب اصطدام قوي بينهما في التدريب.

وأكدت الصحيفة أن بوغبا وفيرنانديز لم يستكملا التدريب، وغادرا أرض الملعب لتلقي العلاج، وقد بدت إصابة فيرنانديز قوية بعض الشيء.

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ولم يعلن مانشستر يونايتد حتى الآن أي تفاصيل بخصوص إصابة نجميه.

وتأتي إصابة النجمين في توقيت سيء للغاية لليونايتد، حيث لعب كليهما دورا هاما في تقديم "الشياطين الحمر" لمستويات رائعة عقب عودة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب "البريميرليغ" برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات

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