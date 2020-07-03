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هاميلتون يتصدر التجارب الحرة لسباق النمسا للفورمولا 1

الرياضة

هاميلتون يتصدر التجارب الحرة لسباق النمسا للفورمولا 1
Gettyimages.ru
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بدأ بطل العالم 6 مرات البريطاني لويس هاميلتون سعيه نحو معادلة الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر (7 مرات)، بتصدره التجارب الحرة لسباق جائزة النمسا.

وتعود الحياة إلى حلبات الفورمولا واحد بعد غد الأحد بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تأجيل موعد انطلاق بطولة العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تنطلق بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى بجائزة أستراليا الكبرى منتصف مارس الماضي لكن وباء "كوفيد-19" أدى الى إلغائها، إضافة إلى عدد من السباقات الأخرى هي موناكو وفرنسا وهولندا وسنغافورة واليابان وأذربيجان.

وسباق النمسا هو المرحلة الافتتاحية هذا الموسم من بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد.

وتصدر هاميلتون سائق مرسيدس فترتي التجارب الحرة اليوم الجمعة محققا زمن قدره: دقيقة واحدة وأربع ثواني و 304 جزءا من الثانية، متقدما على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانيا بفارق 0.197 من الثانية، فيما جاء المكسيكي سيرخيو بيريز سائق فريق راسينغ بوينت في المركز الثالث بفارق 0.657 من الثانية.

المصدر: أ ف ب

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