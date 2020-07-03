رئيس الزمالك يزيل اسم حسن شحاتة من النادي.. ويعلن الصلح مع "الألتراس"

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه سيتم إزالة اسمي الثنائي حسن شحاتة وأشرف قاسم لاعبي النادي القدامى من منشآت "القلعة البيضاء"، لعدم حضورهما اجتماع الرموز الذي انعقد اليوم.

وأعلن منصور، خلال اجتماعه مع رموز النادي وأعضاء المجموعات "الغروبات"، إزالة أسماء كل من حسن شحاتة وأشرف قاسم، من الحدائق داخل مقر الزمالك، بينما وجه اللوم إلى الثنائي حازم إمام وأيمن يونس نجمي النادي السابقين، لعدم حضورهما اجتماع اليوم.

#عاجل.. رئيس الزمالك يزيل اسم حسن شحاتة من النادي.. ويعلن الصلح مع الأولتراسhttps://t.co/nZb7xLPKOA#احمى_نفسك_احمى_بلدك — ElwatanSport (@Elwatan_Sport) July 3, 2020

يذكر أن رئيس الزمالك قرر الاجتماع بعدد من رموز النادي، لمناقشة عدد من قضايا النادي، وشهد الاجتماع حضور عدد من ممثلي مجموعات الزمالك، لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالنادي.

مرتضى منصور يقرر إزالة اسم حسن شحاتة وأشرف قاسم من منشآت نادي الزمالك وتوجيه اللوم لحازم أمام وأيمن يونس لعدم حضورهما اجتماع اليوم مع رموز النادي pic.twitter.com/kOUzxHPebQ — EParena Live (@EParenaLive) July 3, 2020

في المقابل، رحب منصور، بفتح صفحة جديدة مع رابطة "الوايت نايتس"، مؤكدا أنه يرحب بالتصالح معهم، طالما سيتواجدون مع جمهور الزمالك وينخرطون معهم.

وأكد أنه من يريد العودة إلى صفوف الجماهير، وتشجيع الكيان، فلا مانع من الترحيب به، مؤكدا أنه سيكون هناك اجتماع مع مسؤولي مجموعات نادي الزمالك، لمناقشة مشاكل النادي وإمكانية دعم الفريق.

المصدر: RT

ناصر حاتم