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الإصابة تبعد الفرنسي أومتيتي مجددا عن برشلونة

الرياضة

الإصابة تبعد الفرنسي أومتيتي مجددا عن برشلونة
Reuters Albert Gea
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أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة، إصابة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي بركبته اليسرى، ما سيبعده عن مواجهة فياريال بعد غد الأحد ضمن منافسات "الليغا".

وفي بيان له، أوضح برشلونة أن لاعبه البالغ 26 عاما والذي يعاني من أوجاع مستمرة في ركبته منذ مونديال روسيا 2018، يتعين عليه الخضوع للعلاج، وسيغيب عن الملاعب حسب مدة تعافيه.

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وكان بطل العالم قد أصيب بربلة ساقه اليمنى مطلع الشهر الماضي، بعد استئناف تمارين الفريق الكتالوني إثر توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشارك أومتيتي السبت الماضي في مواجهة سلتا فيغو لكنه غاب عن التعادل ضد أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء.

ولم يلعب النجم الفرنسي سوى 17 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وعانى أومتيتي مطلع الموسم من إصابتين في قدمه وركبته، غاب بسببهما عن عشر مباريات بين سبتمبر ونوفمبر.

المصدر: أ ف ب

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