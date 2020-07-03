حسين فهمي: سعادتي لا توصف بإقامة الألعاب العالمية الشتوية عام 2022 في قازان الروسية

أعرب الفنان المصري حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص للألعاب الشتوية العالمية عن سعادته البالغة بفوز مدينة قازان الروسية بتنظيم نسخة عام 2022 من الألعاب بعد اعتذار السويد.

We are proud to have world class athletes coming to Kazan in 2022 for the @SpecialOlympics! We’re certainly looking forward to it! ❤️💚

If you also are looking ahead to the 2022 Special Olympics World Winter Games, give @SpecOlympicsEU a follow! 💪🏻 https://t.co/OwfxqQkysa — FC Rubin Kazan (@fcrk_en) June 29, 2020

وكشف فهمي سر سعادته بتنظيم قازان هذا الحدث الرياضي الكبير، الذي يجمع إلى جانب المنافسات الرياضية القوية بعدا إنسانيا شديدا، معبرا عن شكره لصديقه الرئيس الإقليمي المهندس أيمن عبد الوهاب الذي دعاه عام 2007 ليكون أول سفير إقليمي للأولمبياد الخاص، وعلى مدى 10 سنوات شارك بالحضور في العديد من الأحداث الإقليمية والعالمية، واختير فهمي سفيرا عالميا أثناء الألعاب العالمية الشتوية الماضية التي أقيمت عام 2017.

وأضاف فهمي أن دخوله إلى هذا العالم جعله يشعر بسعادة غامرة، مبينا أنه يتعامل مع نوع مختلف من البشر، إذ تجد النقاء والصفاء الإنساني الذي نفتقده في البشر العاديين، إلى جانب الحب الخالص في أجمل صوره، مؤكدا حرصه على الذهاب إلى جميع لاعبي المنطقة من الدول الـ23 من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعمهم وتشجيعهم والشد من أزرهم.

وعبر فهمي عن انبهاره من تلك الطاقات الكامنة التي يتميز بها اللاعبون في مختلف الرياضات، موضحا أنهم يمارسون رياضتهم من أجل المتعة وليس الفوز فقط، بعيدا عن التنافس والشد والجذب الذي نشاهده في الرياضات العادية، مشيرا إلى حرصه على التفرغ أو الاعتذار عن أي أعمال فنية من أجل السفر خلفهم، مبديا سعادته بالسفر إلى روسيا، إذ قال: "هي فرصة أخرى للتعرف على أماكن جديدة في العالم".

وسيشارك في الأولمبياد الشتوي الخاص في قازان قرابة 2000 رياضي من 108 بلدا حول العالم.

المصدر: okaz.com.sa