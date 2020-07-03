بعد وصفه ميسي "بالفتى المتوحد".. نجم المنتخب الفرنسي السابق يعتذر!

اعتذر النجم السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، كريستوف دوغاري البالغ 48 عاما، بعد يوم من وصفه للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني "بالفتى المتوحد".

وكتب دوغاري عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "أنا آسف لتصريحاتي التي أطلقتها عن ليونيل ميسي، لم أكن أريد الإساءة للأطفال الذين يعانون من التوحد، لم تكن نيتي، أعتذر للأشخاص الذين أسأت إليهم".

A aucun moment, je n’ai voulu stigmatiser ni me moquer des personnes souffrant de troubles autistiques, ce n’était pas mon intention. Je présente mes excuses aux personnes que j’ai pu heurter et je l’expliquerai ce soir à 18h dans Team Duga



Christophe — Team Duga (@TeamDugaRMC) July 2, 2020

وصدم دوغاري أمس الخميس العديد من رواد الإنترنت من خلال الحديث عن ميسي أثناء مناقشة وضع غريزمان داخل "كامب نو" الحالي وما يتعرض له من قبل مدرب الفريق كيكي سيتين.

وقال مهاجم منتخب الديوك الحائز على كأس العالم 1998 في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "غريزمان، مم تخاف؟ من فتى يبلغ طوله مترا ونصف مصاب بالتوحد؟ غريزمان يمكنه وضع ميسي في فمه إذا كانت هناك مشكلة".

Christophe Dugarry est peut-être un mauvais consultant mais c'est quand même le seul qui à tjrs été neutre et objectif quand ça parle de Messi, c'est ce que j'aime chez lui, c'est pas un mouton comme les autres. pic.twitter.com/MVuQuw8smh — 𝐈𝐥𝐲𝐚𝐬𝐬 (@__Ilyass) July 1, 2020

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأضحت مشاركة اللاعب الفرنسي، في الدقائق الأربع الأخيرة من مباراة برشلونة الثلاثاء الماضي أمام أتلتيكو مدريد، حديث الصحافة الفرنسية التي انتقدت مدرب الفريق الكتالوني كيكي سيتين.

المصدر: وكالات