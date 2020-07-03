بالفيديو.. أسطورة الملاكمة دوران ينجو من براثن كورونا
أعلن أسطورة الملاكمة البنمي روبرتو دوران، بطل العالم 6 مرات في 4 أوزان مختلفة، خروجه من المستشفى بعدما أدخل إليه الأسبوع الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب الملاكم السابق في حسابه على "إنستغرام" بعد أسبوع من دخوله مصحة خاصة في العاصمة بنما سيتي: "اليوم، بعون الله، عدت إلى المنزل بعدما قاتلت فيروس "كوفيد-19"، لقد كانت معركة جديرة ببطولة عالمية".
وأضاف موجها الشكر للجهاز الطبي: "يوما بعد يوم، قدموا أفضل ما لديهم، دون التفكير في المخاطر التي يواجهونها، قد أكون بطلا للعالم سابقا، لكنكم الأبطال الحقيقيون للحياة".
وأرفق دوران، أحد الرياضيين الأكثر شعبية في البلاد، رسالته بشريط فيديو يظهر مغادرته المؤسسة الطبية على كرسي متحرك واضعا قناعا على وجهه.
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Buenas tardes mi gente! Hoy, con el favor de Dios, regresé a casa después de batallar contra el virus COVID-19. Fue una pelea de Campeonato Mundial, que pude ganar en equipo, con el apoyo, cariño y dedicación de un cuerpo médico, que no solamente cuidó de mi persona, sino de todos los pacientes, que cómo yo, peleábamos en el hospital contra este virus, que no conoce de leyendas, títulos mundiales, estatus social, raza, religión, etc... A todas esas personas que siguen en la pelea, les mando mucha fuerza y mis oraciones, a sus familiares para que no pierdan sus esperanzas y sepan que Dios tiene el control. A todos mis fanáticos alrededor del Mundo, les doy las gracias por orar por mi y por todos sus mensajes de aliento. No me cansaré de darles las gracias a todos los doctores, enfermeros/as, que día a día dan lo mejor de si, sin importar el riesgo que toman. Yo seré un ex Campeón Mundial, pero ustedes son los verdaderos CAMPEONES DE LA VIDA. Se les quiere, por favor #quédateencasa, sigue la #cuarentena y bajo ninguna circunstancia dejes entrar a nadie a tú casa. Manos de Piedra.
وكان دوران البالغ 69 عاما أدخل المستشفى كإجراء وقائي الأسبوع الماضي بسبب إصابته بـ"فيروس في التنفس" تبين أنه "كوفيد 19".
وخاض دوران الملقب بـ"يدي الصخر"، مسيرة احترافية طويلة في الملاكمة امتدت من سن الـ16 إلى سن 50، خاض خلالها 119 مباراة وحقق 103 انتصارات مقابل 16 هزيمة.
وتألق دوران في نزالاته ضد الملاكم الأمريكي شوغر راي ليونارد، وألقابه العالمية التي أحرزها في 4 أوزان مختلفة: الوزن الخفيف في سن الـ21 عاما (الجمعية العالمية 1972-1979 - المجلس العالمي 1978-1979)، والخفيف الوسط (المجلس العالمي 1980)، والوسط (الجمعية العالمية 1983-1984)، والمتوسط (المجلس العالمي 1989) في سن الثامنة والثلاثين.
المصدر: "أ ف ب"