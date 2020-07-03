بالفيديو.. أسطورة الملاكمة دوران ينجو من براثن كورونا

أعلن أسطورة الملاكمة البنمي روبرتو دوران، بطل العالم 6 مرات في 4 أوزان مختلفة، خروجه من المستشفى بعدما أدخل إليه الأسبوع الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الملاكم السابق في حسابه على "إنستغرام" بعد أسبوع من دخوله مصحة خاصة في العاصمة بنما سيتي: "اليوم، بعون الله، عدت إلى المنزل بعدما قاتلت فيروس "كوفيد-19"، لقد كانت معركة جديرة ببطولة عالمية".

وأضاف موجها الشكر للجهاز الطبي: "يوما بعد يوم، قدموا أفضل ما لديهم، دون التفكير في المخاطر التي يواجهونها، قد أكون بطلا للعالم سابقا، لكنكم الأبطال الحقيقيون للحياة".

وأرفق دوران، أحد الرياضيين الأكثر شعبية في البلاد، رسالته بشريط فيديو يظهر مغادرته المؤسسة الطبية على كرسي متحرك واضعا قناعا على وجهه.

إقرأ المزيد

وكان دوران البالغ 69 عاما أدخل المستشفى كإجراء وقائي الأسبوع الماضي بسبب إصابته بـ"فيروس في التنفس" تبين أنه "كوفيد 19".

وخاض دوران الملقب بـ"يدي الصخر"، مسيرة احترافية طويلة في الملاكمة امتدت من سن الـ16 إلى سن 50، خاض خلالها 119 مباراة وحقق 103 انتصارات مقابل 16 هزيمة.

وتألق دوران في نزالاته ضد الملاكم الأمريكي شوغر راي ليونارد، وألقابه العالمية التي أحرزها في 4 أوزان مختلفة: الوزن الخفيف في سن الـ21 عاما (الجمعية العالمية 1972-1979 - المجلس العالمي 1978-1979)، والخفيف الوسط (المجلس العالمي 1980)، والوسط (الجمعية العالمية 1983-1984)، والمتوسط (المجلس العالمي 1989) في سن الثامنة والثلاثين.

المصدر: "أ ف ب"