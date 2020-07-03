المصارع والممثل "ذا روك" النجم "الأغلى" على "إنستغرام"
وفقا لشركة التسويق Hopper HQ فإن النجم العالمي دوين جونسون الملقب بـ"ذا روك" والمصارع السابق يتقاضي من المعلنين عبر "إنستغرام" أكثر من مليون دولار لكل منشور عن منتجاتهم.
ويتابع النجم الأمريكي أكثر من 188 مليون متابع على صفحته الرسمية في "إنستغرام".
ونشرت شركة Hopper HQ ومقرها المملكة المتحدة، والتي تدير حسابات وسائل التواصل الاجتماعي نيابة عن الشركات والأفراد، أول قائمة على "إنستغرام" في عام 2017.
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It’s ok to talk about it. We all talk. It’s fun to talk about goals and dreams. But the conduit that turns talk into real success is action. Hard work. Relentless hard work. Applied to all aspects of life. Stay hungry and healthy, my friends. #twohandphilosophy #sacredrepetition
وأعلنت الشركة عن التصنيف والتكلفة لكل منشور بعد التحدث مع من يسمى "المؤثرون" على وسائل التواصل الاجتماعي، والحديث أيضا مع العلامات التجارية وشركات التسويق، واستخدام معلومات التسعير المتاحة للجمهور لتقدير المبلغ الذي يمكن لكل حساب تحصيله.
ويميل المسوقون إلى عدم إعلان المبالغ التي يدفعونها أو قد تكون مشاركة من صفقة أكبر، وشملت الشخصيات الأخرى ذات القيمة العالية في قائمتها لعام 2019 مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، الذي ينال 889 ألف دولار لكل مشاركة، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ويست، التي يمكن أن تتقاضى 858 ألف دولار.
يذكر أن "ذا روك" توج في وقت سابق بلقب أفضل ممثل في العالم من قبل مجلة "فوربس"، حيث كسب ما يقرب من 90 مليون دولار العام الماضي.
المصدر: newserector