25 إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي "NBA"

أعلنت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA اليوم الخميس، أن نتيجة 25 لاعبا و10 من أفراد فرق الدوري جاءت إيجابية لفحوص فيروس كورونا المستجد.

وجاءت فحوص 25 لاعبا إيجابية، من أصل 351 لاعبا خضعوا للفحوص منذ بدء الاختبارات في 23 يونيو الماضي.

وأوضحت الرابطة أن تسع نتائج إيجابية سجلت في الفحوص التي أجريت بين 24 يونيو و29 منه، وشملت 344 لاعبا.

وفي الفترة بين 23 و29 من الشهر ذاته، جاءت فحوص 10 من أفراد الفرق إيجابية، من أصل 884 شخصا.

The NBA and NBPA have announced the following: pic.twitter.com/3axKgMh9WY — NBA (@NBA) July 2, 2020

إقرأ المزيد

وحسب الشروط الصحية المرافقة لاستئناف الموسم، سيكون على كل من جاءت نتيجة فحصه إيجابية، أن يخضع للحجر الصحي، إلى حين خضوعه لفحص سلبي (تعافيه).

وتوقف موسم 2019-2020 في دوري "NBA" اعتبارا من 11 مارس بعد تسجيل أول إصابة بين اللاعبين، والتي كانت للفرنسي رودي غوبير من يوتا جاز.

ومن المقرر أن تستأنف رابطة الدوري النشاط اعتبارا من 30 يوليو الجاري في مجمع ديزني في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا. وستقام المباريات خلف أبواب موصدة، وتقتصر المشاركة في استكمال الموسم بصيغته المعدلة، على 22 فريقا من أصل 30 كانت في الدوري.

المصدر: أ ف ب