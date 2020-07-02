الاتحاد الدولي لألعاب القوى يحسم نهاية الشهر الجاري مسألة مشاركة الرياضيين الروس كمحايدين

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، تخلف الاتحاد الروسي للعبة عن دفع 5 ملايين دولار، لمخالفة لوائح المنشطات على حسب وصفه.

وفي الـ12 من مارس الماضي أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى فرض عقوبة مالية على الاتحاد الروسي قدرها 10 ملايين دولار، على أن تدفع على مرحلتين، وكان يجب سداد 5 ملايين دولار في موعد أقصاه الأول من يوليو الجاري.

World Athletics отложила дело о нейтральном статусе российских атлетовhttps://t.co/an8mnqB6szpic.twitter.com/aNnU5mWMiH — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 2, 2020

وأعلن الاتحاد الدولي لأم الألعاب اليوم أن سينظر في طلبات الرياضيين الروس الذين يرغبون بالمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية بصفة محايدة يومي 29 و30 يوليو الجاري موعد انعقاد اجتماع لمجلس الاتحاد، والذي سيناقش أيضا كيفية التعامل مع الاتحاد الروسي للعبة.

وسبق للاتحاد الدولي لألعاب القوى أن اشترط على نظيره الروسي دفع الخمسة ملايين دولار في موعدها للسماح للرياضيين الروس بالمشاركة كمحايدين في البطولات.

World Athletics: ВФЛА не выплатила в срок штрафhttps://t.co/nwxd0L0H7zpic.twitter.com/3NVS2hlcQC — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 2, 2020

يذكر أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى علّق عضوية نظيره الروسي، في العام 2015، بسبب تقرير للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" برئاسة ريتشارد باوند، زعم فيه وجود برنامج منشطات ترعاه الدولة في مجال الرياضة وهو ما نفاه الجانب الروسي.

إلا أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى سمح لعدد من الرياضيين الروس، بعد التأكد من تلبيتهم لمعايير مكافحة المنشطات، بالمشاركة على المستوى الدولي بشكل محايد.

وفي نوفمبر الماضي أصدرت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى قرارا بإيقاف العديد من الشخصيات في الاتحاد الروسي للعبة بشكل مؤقت على خلفية قضية منشطات متهم فيها اللاعب الروسي دانييل ليسينكو.

وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد أعلن في الثالث من أغسطس 2018 إيقاف ليسينكو وصيف بطل العالم في الوثب العالي ومنعه من حق المشاركة في المنافسات الرياضية مؤقتا، لعدم تقديمه المعلومات المطلوبة حول أماكن تواجده للخضوع لاختبارات الكشف عن المنشطات خارج أوقات المنافسات الرياضية، وأُعلن حينها أن الإيقاف المؤقت سيستمر لغاية إغلاق التحقيق الذي فتح بسبب عدم إجراء ليسينكو لـ3 فحوص للكشف عن المنشطات خلال 12 شهرا.

وكشف التحقيق الذي أجرته وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن وجود تناقضات بين شهادة ليسينكو والمستندات المقدمة من مسؤولي الاتحاد الروسي لتوضيح مكان تواجد ليسينكو، ما اعتبر تزويرا.

وليسينكو هو صاحب الميدالية الفضية لمسابقة الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها لندن عام 2017، وصاحب الميدالية الذهبية في بطولة العالم لأم الألعاب داخل الصالات والتي استضافتها مدينة بيرمنغهام البريطانية عام 2018.

المصدر: rsport.ria.ru