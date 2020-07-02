 
مباشر

رسميا .. بطولة رولان غاروس ستشهد عودة الجماهير لملاعب التنس

الرياضة

رسميا .. بطولة رولان غاروس ستشهد عودة الجماهير لملاعب التنس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o86o

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب عن عودة الجماهير إلى الملاعب في بطولة رولان غاروس المقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل، بعد أن تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المفترض إقامة بطولة رولان غاروس التي تعد إحدى البطولات الأربع الكبرى بالفترة بين 18 مايو و7 يونيو، ولكن تم تأجيلها إلى الفترة بين 21 سبتمبر و11 أكتوبر بسبب الجائحة.

وأكد برنار جوديتشيلي رئيس الاتحاد الفرنسي في مؤتمر صحفي أنه سوف يتم السماح للجماهير بحضور مباريات بطولة رولان غاروس، بسعة تتراوح بين 50% إلى 60% من المدرجات كحد أقصى، وهذا سوف يسمح بمراعاة قواعد السلامة العامة والتباعد الاجتماعي على حد تعبيره.

إقرأ المزيد
دجوكوفيتش وزوجته يشفيان من فيروس كورونا
دجوكوفيتش وزوجته يشفيان من فيروس كورونا

وسيبدأ بيع تذاكر مباريات رولان غاروس في الـ9 من يوليو الجاري.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا