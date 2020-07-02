رسميا .. بطولة رولان غاروس ستشهد عودة الجماهير لملاعب التنس

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب عن عودة الجماهير إلى الملاعب في بطولة رولان غاروس المقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل، بعد أن تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المفترض إقامة بطولة رولان غاروس التي تعد إحدى البطولات الأربع الكبرى بالفترة بين 18 مايو و7 يونيو، ولكن تم تأجيلها إلى الفترة بين 21 سبتمبر و11 أكتوبر بسبب الجائحة.

🎫La billetterie de Roland-Garros (21 septembre – 11 octobre) ouvrira le 9 juillet en accès prioritaire pour les licenciés FFT et le 16 juillet pour le grand public. La FFT a préparé un protocole permettant de protéger les visiteurs de cette édition historique.#RolandGarrospic.twitter.com/CzkuJMFQ04 — Roland-Garros (@rolandgarros) July 2, 2020

وأكد برنار جوديتشيلي رئيس الاتحاد الفرنسي في مؤتمر صحفي أنه سوف يتم السماح للجماهير بحضور مباريات بطولة رولان غاروس، بسعة تتراوح بين 50% إلى 60% من المدرجات كحد أقصى، وهذا سوف يسمح بمراعاة قواعد السلامة العامة والتباعد الاجتماعي على حد تعبيره.

Продажа билетов на "Ролан Гаррос" откроется 9 июляhttps://t.co/1HwggAPBuFpic.twitter.com/EpWiOXIMcV — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 2, 2020

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وسيبدأ بيع تذاكر مباريات رولان غاروس في الـ9 من يوليو الجاري.

المصدر: وكالات