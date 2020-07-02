بعد خسارة نهائي الكأس.. مدرب تسيسكا صوفيا يستقيل

استقال الصربي ميلوش كروشتشيتش مدرب تسيسكا صوفيا من منصبه اليوم الخميس بعد يوم واحد من هزيمة فريقه 5-3 بركلات الترجيح أمام لوكوموتيف بلوفديف في نهائي كأس بلغاريا لكرة القدم.

وأكد تسيسكا صوفيا بطل الدوري البلغاري لكرة القدم 31 مرة رحيل مدربه الصربي الذي كان متوقعا على نطاق واسع بعد تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال النادي في بيان رسمي: "بعد الهزيمة في نهائي كأس بلغاريا أعلن المدرب ميلوش كروشتشيتش رغبته في التخلي عن منصبه. لقد أعلن تحمله مسؤولية الفشل وقدم استقالته التي قبلها ملاك النادي".

Милош Крушчич вече не е треньор на ЦСКА https://t.co/PSK8thUYrm — ТопНовини (@bgtopnovini) July 2, 2020

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وكان لاعب منتخب يوغوسلافيا السابق كروشتشيتش تولى تدريب تسيسكا في أكتوبر الماضي خلفا لمواطنه ليوبكو بتروفيتش.

وبهذا أصبح كروشتشيتش ثامن مدرب لتسيسكا يستقيل أو يقال من منصبه منذ 2015.

ويحتل تسيسكا صوفيا صاحب الإنجازات الكبيرة والساعي للتأهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل، المركز الثالث بين فرق الدوري البلغاري، قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

وذكرت العديد من التقارير المحلية أن إدارة تسيسكا استقرت على ستامين بيلتشيف كمدرب للفريق في المرحلة المقبلة، والذي سبق له تدريب النادي بين عامي 2016 و2018.

المصدر: رويترز+ وكالات