بالفيديو.. اعتداء الشرطة على مشجعين بالهراوات في الدنمارك

توقفت المباراة النهائية لكأس الدنمارك، الأربعاء، بين فريقي ألبورغ وسوندريسك لمدة 15 دقيقة، بسبب عدم امتثال المشجعين لقواعد التباعد الاجتماعي، التي تم إقرارها لمكافحة فيروس كورونا.

وخلال الشوط الأول من المباراة امتنعت بعض جماهير أولبورغ عن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي حيث رفضوا الجلوس في مقاعدهم رغم تلقيهم عدة تحذيرات وغادر بعض المشجعين الملعب في الوقت الذي اضطر فيه الحكم لإيقاف المباراة في الدقيقة 30.

ووقعت بعض الاضطرابات خارج ملعب المباراة استخدمت فيها الشرطة الهراوات وقبضت على 44 مشجعا لأولبورغ.

Videoen er blevet taget ned. Den er dog her: pic.twitter.com/2paKJcsguO — Simon Sørensen (@Bifsimon) July 1, 2020

وحصل كل فريق على 725 تذكرة للجماهير، علما أن الحد الأقصى لحضور الجماهير يبلغ 500 مشجع في المباراة لكن السلطات تستهدف زيادة هذا العدد بعد تراجع حدة أزمة فيروس كورونا.

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وتوج سوندريسك بلقب كأس الدنمارك، عقب الفوز على مضيفه أولبورغ 2 -0، الأربعاء، في نهائي البطولة.

وحصد سوندريسك اللقب للمرة الأولى ليضمن المشاركة في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي، في الوقت الذي توج فيه أولبورغ أربع مرات من قبل.

المصدر: eurosport.ru