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مقاتلة تنتقد سياسة "إنستغرام" بسبب حذف صورة عارية لها

الرياضة

مقاتلة تنتقد سياسة
insatgram \ ginajcarano
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أعربت جينا كارانو الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، والمقاتلة السابقة في فنون القتال المختلطة، عن امتعاضها من سياسة تطبيق "إنستغرام"، بسبب حذف صورة لها من حسابها الرسمي.

ووفقا لصحيفة "the sun" فقد نشرت كارانو صورة ظلالية لها بدت فيها عارية الصدر على حسابها في "إنستغرام"، قبل أن يتم حذف الصورة من قبل التطبيق، بسبب اختراقها لقواعده والتي تحتم عدم إظهار صدر الأنثى عاريا.

مقاتلة تنتقد سياسة
instagram\ginajcarano

وعلقت المقاتلة السابقة على الأمر عبر حسابها على "تويتر"، ساخرة: "هذا هو ما يعنيه أن يتم فرض رقابة بدون سبب، تم حذف الصورة بواسطة "إنستغرام"، هناك أخبار أكثر أهمية اليوم، ولكن كان ذلك هراء كلاسيكيا".

وتابعت تغريدتها: " كان المنشور كله حول حرية التعبير، لم أنتهك القواعد، أشعر وكأنني تخرجت".

واستبدلت صورتها المحذوفة في حسابها على "إنستغرام" بصورة شبيهة لنفس وضعية صورتها السابقة لكن على شكل شجرة، وعقبت: "قبل أن يتحكموا في كل شيء نأكله، نتنفس، نقوله، نفكر به وما نفعله". تحت هاشتاغ الحرية للفنان. 

شاركت كارانو في ثمانية نزالات في رياضة الفنون القتالية المختلطة MMA، حيث فازت في سبعة وخسرت مرة واحدة أمام كريستيان جوستينو، قبل أن تعتزل  الرياضة، وتتجه للعمل السينمائي، وشاركت في أفلام عديدة منها Fast & Furious 6 وDeadpool.

المصدر: insatgram \ ginajcarano

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