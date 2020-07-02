مورينيو يشتكي من مواعيد مباريات فريقه توتنهام

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير إنه غير سعيد بسبب طول المدة التي تفصل بين مباريات فريقه منذ استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا.

وذكر المدرب البرتغالي المخضرم في مؤتمر صحفي قبل المواجهة: "أنا غير سعيد بسبب انتظاري لمدة طويلة للغاية قبل خوض هذه المباراة".

Jose Mourinho explains why Tottenham have been at a disadvantage due to extra rest between gameshttps://t.co/khUsqyU1ii#COYS — Indy Football (@IndyFootball) July 2, 2020

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وأضاف مورينيو: "الوقت الأمثل بين المباراة والأخرى، هو حسب رأيي، ثلاثة أيام وخاصة في هذا الوقت عندما تسعى للوصول إلى أفضل أداء وأفضل تركيز".

ويحتل توتنهام المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 45 نقطة قبل سبع جولات من نهاية الموسم.

وسيلتقي توتنهام مع شيفيلد يونايتد في وقت لاحق من اليوم الخميس وذلك بعد مرور تسعة أيام من مباراته الماضية والتي انتهت بفوزه 2-0 على وست هام يونايتد في 23 يونيو الماضي.

المصدر: "رويترز"