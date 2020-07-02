دجوكوفيتش يتبرع لبلدة صربية منكوبة بفيروس كورونا

تبرع لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا بأكثر من 45 ألف دولار لبلدة صربية تضررت بشدة من وباء كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وذكرت قناة "سبورت كلوب" الرياضية على موقعها الإلكتروني أن دجوكوفيتش الذي أعلن الثلاثاء الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد، تبرع لبلدة نوفي بازار في جنوب غرب صربيا لمساعدتها في مكافحة التفشي المتزايد للعدوى.

وكانت البلدة أعلنت حالة الطوارئ أواخر يونيو بسبب انتشار "كوفيد-19".

Novak Djokovic donates 40,000 euros to Serbian town hit hard by virus https://t.co/A6wb6e0o33 — TOI Sports News (@TOISportsNews) July 2, 2020

إقرأ المزيد

وسلطت الأضواء مؤخرا على صربيا بعد السماح لدجوكوفيتش بتنظيم دورة خيرية "جولة أدريا" في دول البلقان بدأت في العاصمة بلغراد في منتصف يونيو واستمرت في كرواتيا قبل أن تتوقف عقب اكتشاف حالات إصابة بالفيروس لعدد من المشاركين فيها.

وعدا عن دجوكوفيتش أصيب بالفيروس كل من زوجته إيلينا ومدربه الكرواتي غوران ايفانيسيفيتش واللاعبين مواطنه فيكتور ترويتسكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش، ما دفع الصربي للاعتذار عن سوء تقدير الوضع الصحي والاعتراف بالخطأ في تنظيم الدورة، بعد تعرضه للكثير من الانتقادات.

وأسف دجوكوفيتش "لكل فرد أصيب" بالفيروس خلال الدورة الاستعراضية التي كان من المفترض أن تقام في 5 مدن في دول البلقان، متمنيا "ألا يؤدي ذلك إلى تعقيد الحالة الصحية لأي شخص وأن يكون الجميع بخير".

المصدر: "أ ف ب"