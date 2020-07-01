"النيران الصديقة" تنقذ ميلان من الخسارة أمام سبال في الوقت القاتل (فيديو)

حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة ميلان ومضيفه سبال، والتي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبدأت المباراة كما يتمنى فريق سبال، حيث سجل هدفين حملا توقيع ماتيا فالوتي وسيرجيو فلوكاري في الدقيقتين 13 و30 على التوالي، قبل أن يتلقى ضربة موجعة بطرد لاعبه ماركو داليساندرو لتلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة 43، ويكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

وتمكن سبال رغم النقص العددي من المحافظة على التقدم بهدفين نظيفين حتى الدقيقة الـ79 عندما تمكن ميلان من تقليص الفارق بقدم لاعبه البرتغالي رافائيل لياو.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، أراد مدافع سبال فرانشيسكو فيكاري إبعاد الخطورة عن مرماه فأودع الكرة عن طريق الخطأ في شباك فريقه.

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع، ورفع سبال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

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المصدر: RT