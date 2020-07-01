برشلونة يعلن عودة ميراندا إلى صفوف النادي الكتالوني

أعلن نادي ​برشلونة​ الإسباني في بيان رسمي اليوم الأربعاء، عن عودة لاعبه ​الواعد خوان ميراندا المعار إلى شالكه​، بعد الاتفاق مع النادي الألماني على عدم تفعيل الإعارة لموسم آخر.

وذكر برشلونة في بيانه، أن ميراندا البالغ 20 عاما يعود إلى صفوف النادي الكتالوني، بعد أن شارك في 11 مباراة مع شالكه لعب خلالها 781 دقيقة.

❗ خوان ميراندا يعود إلى صفوف #برشلونة بعد موسم في شالكه على سبيل الإعارة. pic.twitter.com/qsfD4SNy22 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 1, 2020

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وانضم ميراندا إلى برشلونة قادما من ريال بيتيس في عام 2014، وتدرج بين فرق الفئات السنية لـ"البلوغرانا"، وصولا للفريق الأول الذي لعب في صفوفه للمرة الأولى الموسم الماضي.

المصدر: fcbarcelona.com