 
مباشر

برشلونة يعلن عودة ميراندا إلى صفوف النادي الكتالوني

الرياضة

برشلونة يعلن عودة ميراندا إلى صفوف النادي الكتالوني
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o7x3

أعلن نادي ​برشلونة​ الإسباني في بيان رسمي اليوم الأربعاء، عن عودة لاعبه ​الواعد خوان ميراندا المعار إلى شالكه​، بعد الاتفاق مع النادي الألماني على عدم تفعيل الإعارة لموسم آخر.

وذكر برشلونة في بيانه، أن ميراندا البالغ 20 عاما يعود إلى صفوف النادي الكتالوني، بعد أن شارك في 11 مباراة مع شالكه لعب خلالها 781 دقيقة.

إقرأ المزيد
والد غريزمان يهاجم مدرب برشلونة بعبارة قاسية
والد غريزمان يهاجم مدرب برشلونة بعبارة قاسية

وانضم ميراندا إلى برشلونة قادما من ريال بيتيس في عام 2014، وتدرج بين فرق الفئات السنية لـ"البلوغرانا"، وصولا للفريق الأول الذي لعب في صفوفه للمرة الأولى الموسم الماضي.

المصدر: fcbarcelona.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا