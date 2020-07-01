كورونا يتسبب بإلغاء مباراة أورينبورغ ضد أورال في الدوري الروسي

أعلنت رابطة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إلغاء مباراة أورينبورغ وضيفه أورال، بسبب إصابة 10 من لاعبي أصحاب الأرض بفيروس كورونا المستجد.

وكانت مباراة أورينبورغ وضيفه أورال مقررة اليوم ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

FC Orenburg vs FC Ural has been called offhttps://t.co/t5xv3Z77RL — Russian Premier Liga (@premierliga_en) July 1, 2020

يذكر أن مباراة أورينبورغ ضد كراسنودار في الأسبوع الماضي (الجولة 24) تم تأجيلها أيضا بسبب اكتشاف 6 إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي أورينبورغ.

Роспотребнадзор отменил матч РПЛ между "Оренбургом" и "Уралом"https://t.co/3wDdfzXtmQpic.twitter.com/aTc7BIduna — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 1, 2020

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ويتذيل أورينبورغ فرق الدوري برصيد 23 نقطة، فيما يحتل فريق أورال المركز العاشر برصيد 28 نقطة على جدول الترتيب الذي يتصدره زينيت برصيد 56 نقطة.

المصدر: rsport.ria.ru