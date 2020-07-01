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بايرن ميونخ يعلن رسميا عن تعاقده مع مدافع جديد

الرياضة

بايرن ميونخ يعلن رسميا عن تعاقده مع مدافع جديد
twitter \ FCBayern
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميا، تعاقده مع اللاعب تانغي كواسي، حتى عام 2024، في صفقة انتقال حر، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك كواسي الذي يبلغ 18 عاما، في 13 مباراة مع سان جيرمان في مختلف المسابقات، لكنه وقع عقده الاحترافي الأول مع الفريق البافاري.

وأصبح كواسي أصغر لاعب يمثل بطل فرنسا في دوري أبطال أوروبا بعمر 17 عاما و6 أشهر و5 أيام، في مواجهة غلطة سراي التركي.

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ويتميز كواسي باللعب في أكثر من مركز على الجانب الدفاعي، ويحمل الجنسية الفرنسية، ولديه جواز سفر إيفواري أيضا، و تبلغ قيمته التسويقية الحالية 11 مليون يورو.
وانضم كواسي إلى كتيبة من الفرنسيين في بايرن تضم كينغسلي كومان، لوكاس هرنانديز، كورنتان توليسو، بنجامين بافار ومايكل كويزانز.

المصدر: twitter \ FCBayern

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