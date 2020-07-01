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مارادونا مرشح محتمل لتدريب المنتخب الإسباني

الرياضة

مارادونا مرشح محتمل لتدريب المنتخب الإسباني
Reuters Eric Gaillard
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تناقلت وسائل الإعلام الإسبانية أنباء تفيد باحتمال تكليف أسطورة كرة القدم العالمية والأرجنتينية، دييغو مارادونا، مهمة الإشراف على تدريب المنتخب الإسباني لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا بثته قناة BETEVÉ ورد فيه أن هناك اتفاقا غير معلن لإسناد مهمة قيادة منتخب "الماتادور" إلى مونديال قطر 2022 إلى مارادونا.

وسيدعو أنطونيو توريس في حال نجاحه بانتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم الإسباني، الأسطورة الأرجنتيني البالغ 58 عاما لهذه المهمة.

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وأفاد التقرير أيضا أنه تم التفاوض بالفعل بين توريس، الذي يصف نفسه بأنه من أشد المعجبين بالأرجنتيني، مع محامي مارادونا على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية على عقد لمدة عامين.

وستكون المهمة الرئيسية لمارادونا هي الوصول إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بقطر.

جدير بالذكر أن موعد الانتخابات لرئاسة الاتحاد الإسباني، قد تم تأجيلها بطلب من المحكمة الإدارية للرياضة، حيث كان من المقرر إقامتها في 17 أغسطس.

المصدر: "ماركا"

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