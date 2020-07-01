هاميلتون يلاحق شوماخر على حلبات الافلات من كورونا

يسعى بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون لمعادلة الرقم القياسي للسائق الأسطوري الألماني مايكل شوماخر، عندما تنطلق بطولة العالم للفورمولا واحد 2020 نهاية الأسبوع الحالي من النمسا.

وسيكون الخامس من يوليو الموعد الرسمي لاصطفاف السيارات العشرين على خط الانطلاق في جبال الألب بولاية ستيريا في جنوب النمسا.

ويدخل فريق مرسيدس المنافسة بعد هيمنة على بطولة العالم للسائقين والصانعين منذ العام 2014، مع خمسة ألقاب لهاميلتون، بينها ثلاثة متتالية في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وبعد اللقب الأول في مسيرته الذي أحرزه مع ماكلارين عام 2008، يأمل هاميلتون البالغ 35 عاما في إضافة لقب سابع هذا الموسم، ليعادل الرقم الذي حققه شوماخر مع بينيتون وفيراري.

وتشهد حلبة "ريد بول رينغ" في سبيلبرغ الأحد، منافسات الجائزة الكبرى الأولى لموسم تغيرت معالمه جذريا بسبب "كوفيد-19"، إذ سيشهد إقامة عدد أقل من السباقات، واستضافة حلبات أكثر من مرحلة، وصولا إلى غياب الجمهور في المراحل الأولى، والاجراءات الصحية الصارمة للوقاية من أي انتقال محتمل لفيروس كورونا.

Lewis Hamilton and Valtteri Bottas will race black-liveried Mercedes cars in the 2020 season as F1's world champions make a powerful and visual stand against racism and for diversity. — Sky Sports (@SkySports) June 29, 2020

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وإضافة الى التنافس الرياضي، ستكون الفورمولا 1 هذا الموسم، مثلها مثل العديد من المنافسات الأخرى، مسرحا للرسائل المناهضة للعنصرية.

وبعدما حمل هاميلتون لواء انتقاد السائقين الآخرين لصمتهم الأولي حيال مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، وهو في قبضة شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس الشهر الماضي، كشف فريقه مرسيدس الاثنين عن تغيير اللون التاريخي لسيارتيه من الفضي إلى الأسود خلال 2020.

المصدر: "أ ف ب"