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الزمالك يعتزم الاحتفال بلقب بطل القرن الإفريقي

الرياضة

الزمالك يعتزم الاحتفال بلقب بطل القرن الإفريقي
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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري عبر قناته التلفزيونية أن يوم 9 يوليو من كل عام سيكون للاحتفال بلقب بطل القرن الإفريقي، ويكون عيد الزملكاوية.

ويتبنى مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، حملة لسحب لقب القرن الإفريقي من غريمه الأزلي الأهلي، بدعوى أن الزمالك كان الأكثر تتويجا بالبطولات القارية مع نهاية القرن العشرين.

وسيتخذ المجلس قرارا رسميا خلال الاجتماع المقرر له اليوم، الأربعاء.

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وكان أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، قد قدم اقتراحا عبر صفحته الشخصية، بتحديد يوم 9 يوليو المقبل موعدا للاحتفال بلقب بطل القرن الإفريقي.

وحدد عبد الملك يوم 9 ، الذي يشير لعدد بطولات الزمالك القارية في القرن الماضي، واختيار شهر يوليو (السابع في السنة الميلادية) نسبة لعدد بطولات الأهلي القارية بذات القرن.

ووافق مجلس إدارة الزمالك على حملة عبد الملك، على أن يتم الإعلان غدا عن تفاصيل الحفل المنتظر للاحتفال بلقب بطل القرن الإفريقي.

وكان النزاع على لقب نادي القرن الذي حصده الأهلي المصري في 2001 قد عاد إلى الواجهة بعدما أعلن مواطنه الزمالك تقدمه بملف رسمي للطعن إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الإفريقي وإثبات أحقيته باللقب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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