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تسيسكا يحسم ديربي موسكو أمام سبارتاك بثنائية (فيديو)

الرياضة

تسيسكا يحسم ديربي موسكو أمام سبارتاك بثنائية (فيديو)
Sputnik Алексей Филиппов
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حقق تسيسكا فوزا ثمينا بهدفين نظيفين على ضيفه سبارتاك في ديربي العاصمة موسكو في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين تسيسكا بالفضل في الفوز لنجمه الكرواتي نيكولا فلاسيتش الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 27 و90+6.

وأنهى سبارتاك المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه رومان زوبنين للطرد في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز كسر تسيسكا سلسلة إحصائية سلبية، حيث لم يفز في المباريات السبع الماضية (خسر في 3 وتعادل في أربع)، ورفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد سبارتاك عند 32 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباراة ثانية اليوم، تعادل لوكوموتيف موسكو مع ضيفه كريليا سوفيتوف بهدف لكل فريق.

المصدر: RT

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