حرب "كلامية" بين نجمين بكرة المضرب بعد ظهور زفيريف في حفلة ماجنة (فيديو)

تبادل نجما كرة المضرب، الأسترالي نيكولاس كيريوس والألماني المعتزل بوريس بيكر الإهانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء.

ويأتي تبادل الإهانات بين النجمين بعد انتقاد اللاعب كيريوس لزميله الألماني ألكسندر زفيريف إثر انتشار فيديو يظهر الأخير وهو يرقص في ملهى مزدحم في خضم جائحة فيروس كورونا.

ونشر الفيديو مصمم الأزياء الألماني فيليب بلين عبر تطبيق "إنستغرام" قبل حذفه لاحقا. لكن لم تكن هناك أي إشارة لتاريخ تسجيل الفيديو.

وقال زفيريف الأسبوع الماضي عبر حسابه في "إنستغرام" إنه سيضع نفسه قيد العزل الذاتي بعد مشاركته في بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية التي نظمها نوفاك دجوكوفيتش في صربيا وكرواتيا ولم تستكمل بعد إصابة عدة لاعبين بفيروس كورونا.

وبعد انتشار فيديو زفيريف خلال الحفلة عبر مواقع التواصل، اتهم كيريوس اللاعب الألماني بالأنانية ووجه له كلمات قاسية، ليرد عليه بيكر الحاصل على ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى سابقا والمعلق التلفزيوني حاليا.

وقال بيكر عبر حسابه في "تويتر": "لا أحب الفئران المذعورة. لا تشرفني صداقة أي شخص ينتقد زميله أو زميلته في عالم الرياضة. انظر لنفسك في المرآة. هل ترى نفسك أفضل من الجميع؟".

Don’t like no #rats ! Anybody telling off fellow sportsman/woman is no friend of mine! Look yourself in the mirror and think your better than us...@NickKyrgios@farfetch — Boris Becker (@TheBorisBecker) June 30, 2020

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ورد كيريوس: "استحلفك بالله يا بوريس لا أرغب في الدخول في جدل أو التخلص من أي شخص. نواجه وباء عالميا وإذا ارتكب أي شخص تصرفا غبيا مثلما فعل ألكسندر فإنني سأتصل به على الفور. الأمر بهذه البساطة"، واستمرت حرب التغريدات بين النجمين بين أخذ ورد.

وشارك زفيريف البالغ 23 عاما في بطولة أدريا الاستعراضية حيث أصيب دجوكوفيتش وغريغور ديميتروف وبورنا تشوريتش وفيكتور ترويتسكي بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وقال اللاعب الألماني إنه وفريقه المعاون جاءت عيناتهم سلبية لكنه سيعزل نفسه ويخضع لفحوص منتظمة.

المصدر: رويترز+ وكالات