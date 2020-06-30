رسميا.. دورة مجمعة لدوري أبطال إفريقيا في الكاميرون

قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" إقامة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الدورة المجمعة في سبتمبر المقبل على ملعب جابوما في الكاميرون.

وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مصير البطولات الإفريقية.

وسيتم إقامة نصف نهائي ونهائي البطولة الكونفدرالية، على ملعب مولاي عبد الله في المغرب، حيث سيلعب نصف النهائي من مباراة واحدة، والنهائي كذلك، ونفس الأمر سيحدث في دوري الأبطال.

ويلتقي في نصف نهائي دوري الأبطال، الزمالك المصري ضد الرجاء المغربي والأهلي المصري ضد الوداد المغربي.

وفي الكونفدرالية، يلاقي نهضة بركان المغربي مواطنه حسنية أكادير، ويلعب بيراميدز المصري مع حوريا كوناكري الغيني، لحساب نصف النهائي أيضا.

ولجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" في وقت سابق لإجراءات مماثلة لاستكمال مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وسيستكمل دوري أبطال أوروبا بنظام الدورة المجمعة من مباراة واحدة في البرتغال خلال أغسطس المقبل، بعد اكتمال أندية الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

المصدر: وكالات