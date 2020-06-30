رسميا.. الأهلي المصري يجدد عقد مدربه لمدة عام (صورة)

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، عن توقيع السويسري، رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على عقد جديد مع النادي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال توفيق، في بيان رسمي للنادي، اليوم الثلاثاء، إن التجديد كان رغبة فايلر منذ البداية، وأنه أكد عليها أكثر من مرة، لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس كورونا المستجد.

🚨| فايلر يجدد عقده لمدة عام ويعود لاستكمال مهمته مع الأهلي.



🔴 #يلا_يا_أهليpic.twitter.com/6o3SOxyoYG — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 30, 2020

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وأضاف البيان: "كما قرر تأجيل التوقيع تقديرا للظروف الخاصة بأسرته، التي لم تكن متواجدة معه بالقاهرة طوال فترة توقف الطيران، والتي استمرت ما يزيد عن 3 أشهر، حتى تمكن من السفر إلى سويسرا والالتقاء بزوجته وأولاده، والاتفاق معهم على الفترة المقبلة، واستكمال مسابقة الدوري وإفريقيا والعقد الجديد مع الأهلي".

وتابع: "تأخير عودة المدير الفني كان بسبب القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوى العالم، ولكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية، أكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح".

وختم البيان بالقول: "ومع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفي ضوء ومراعاة كل ما سبق، تم الاتفاق مع فايلر على كافة الأمور بالتعاقد الجديد".

المصدر: وكالات