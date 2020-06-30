ريال مدريد يضع راموس أمام خيارين لتجديد عقده

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن مستقبل سيرخيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، مع النادي الأبيض.

ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق بشأن التجديد، حيث يرغب القائد الإسباني في تجديد عقده لمدة موسمين، فيما تتمسك إدارة المرينغي باتباع القواعد الداخلية بعدم التجديد موسمين لأي لاعب تخطى الـ30 عاما.

ووفقا لبرنامج "التشيرنغيتو" الإسباني الشهير فإن مسؤولي ريال مدريد عرضوا على راموس خيارين، الأول تجديد عقده لمدة موسم حتى يونيو 2022 مع زيادة راتبه السنوي إلى 18 مليون يورو.

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«Sergio Ramos pedirá al Madrid 18 millones netos si sólo le ofrecen un año» pic.twitter.com/Q0ovAz9O9C — okdiario.com (@okdiario) June 30, 2020

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أما الخيار الثاني فهو تجديد عقده لمدة موسمين حتى 2023، بنفس راتبه السنوي الحالي 13 مليون يورو.

وانضم راموس إلى ريال مدريد في صيف 2005 قادما من إشبيلية، وخاض مباراته رقم 645 بقميص النادي الملكي ضد إسبانيول في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى الإسباني "الليغا".

ووفقا لصحيفة "موندوديبورتيفو" الإسبانية، عادل راموس سجل كارلوس ألونسو سانتيانا، وأصبح رابع أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات في تاريخ النادي.

وبات المدافع البالغ 34 عاما أكثر مدافع سجل في تاريخ الدوري الإسباني، برصيد 69 هدفا، 67 مع ريال مدريد و2 مع إشبيلية، ليتجاوز رقم رونالد كومان.

المصدر: "وكالات"