آرثر وبيانيتش أحدث المنضمين.. 12 لاعبا زاملوا رونالدو وميسي

لا شك أن اللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو أو الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو إنجاز بحد ذاته بالنسبة للاعب كرة قدم، ولكن أن تتاح لك فرصة اللعب مع النجمين فهو شرف ومفخرة.

وسينضم البرازيلي آرثر ميلو، المنتقل حديثا من برشلونة إلى يوفنتوس، والبوسني ميراليم بيانيتش، المنتقل في الاتجاه المعاكس (من اليوفي إلى البارسا)، سينضمان إلى قائمة 12 لاعبا حظوا بفرصة اللعب بجانب هداف يوفنتوس، رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، وبجانب قائد برشلونة، ميسي، المتوج بالجائزة المرموقة في ست مناسبات (رقم قياسي).

ونستعرض في هذا الرصد، اللاعبين الـ12، الذين تواجدوا في نفس الفريق مع رونالدو وميسي، حيث حدث ذلك في منتخبي البرتغال والأرجنتين، بالإضافة إلى أندية برشلونة، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس.

1- الإسباني جيرارد بيكيه .. زامل رونالدو في مانشستر يونايتد وميسي في برشلونة.

2- الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.. لعب بجوار رونالدو في ريال مدريد ومع ميسي في منتخب الأرجنتين.

3- البرتغالي أندريه غوميز.. زامل مواطنه رونالدو في المنتخب الوطني، ولعب مع ميسي في برشلونة.

4- الأرجنتيني فرناندو غاغو.. زامل رونالدو في ريال مدريد، كما جاور مواطنه ميسي في منتخب "التانغو".

5- الأرجنتيني كارلوس تيفيز.. لعب مع رونالدو في مانشستر يونايتد ومع ميسي في منتخب الأرجنتين.

6- الأرجنتيني إيزيكل غاراي.. تزامل مع ميسي في منتخب الأرجنتين، ومع رونالدو في ريال مدريد.

7- الأرجنتيني غابرييل هاينزه.. لعب مع رونالدو في مانشستر يونايتد وجاور ميسي في منتخب الأرجنتين.

8- البرتغالي ديكو.. تزامل مع رونالدو في صفوف منتخب بلاده ومع ميسي في برشلونة.

9- البرتغالي نيلسون سيميدو.. شارك مع مواطنه رونالدو في المنتخب الوطني، ولعب بجانب ميسي في نادي برشلونة.

10- السويدي هنريك لارسن.. جاور ميسي في برشلونة ورونالدو في مانشستر يونايتد.

11- الأرجنتيني غونزالو هيغواين.. رافق رونالدو في ريال مدريد ويوفنتوس ولعب بجوار ميسي في المنتخب الوطني.

12- الأرجنتيني باولو ديبالا.. يلعب حاليا مع رونالدو في يوفنتوس ومع ميسي في المنتخب الوطني.

المصدر: RT