"كاف" يحسم أمر أمم إفريقيا ومباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الثلاثاء، اجتماعا حاسما لمناقشة مصير بطولاته، المتوقفة منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيتم بحث مصير مسابقتي الأندية لهذا الموسم، إضافة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقررة في الكاميرون، في ظل أزمة فيروس "كوفيد-19".

وتؤكد جميع التصريحات التي تخرج من الاتحاد الإفريقي، في الفترة الأخيرة، أن إلغاء هذه البطولات غير مطروح، وأن المناقشات حاليا تجري حول المواعيد المناسبة لاستئناف المسابقات.

𝐓𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐰𝐞 𝐦𝐢𝐬𝐬 𝐚 𝐥𝐨𝐭:



Football

Football fans

Football stadiums

Football fans in football stadiums pic.twitter.com/Plb3Yvbnfj — CAF (@CAF_Online) June 28, 2020

إقرأ المزيد

والسيناريو الأقرب لدوري الأبطال والكونفدرالية، يتمثل في استئناف البطولتين في سبتمبر المقبل، وفقا لتصريحات سامسون أدامو، مدير لجنة المسابقات بالكاف.

ويدرس الكاف سيناريو الدورة المجمعة، حيث سيختصر الكثير من الوقت، بحيث تستضيف الكاميرون الفرق الأربعة المشاركة في نصف نهائي الأبطال، ويُلعب هذا الدور من مباراة واحدة.



ونفس الأمر ينطبق على الكونفدرالية، بحيث تقام الدورة المجمعة في المغرب، في حال إقرار هذا السيناريو.

أما فيما يتعلق بكأس أمم إفريقيا، يبقى الأمل ضعيفا في إقامة جولتين للتصفيات، خلال أكتوبر، وأخريتين في نوفمبر، على أن تنظم البطولة في موعدها في يناير المقبل.

لكن هذا الاقتراح سيكون متوقفا على فتح حركة الطيران، في جميع الدول الإفريقية، في وقت ضيق.

وهناك اقتراح آخر يدرسه الاتحاد الإفريقي، ينص على تأجيل البطولة إلى يناير 2022، خاصة أن الكاميرون (الدولة المستضيفة) ترفض تنظيم البطولة صيفا، بسبب حرارة المناخ هناك.

المصدر: "وكالات"