التشكيلة المتوقعة لقمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا لموقعة برشلونة وضيفه أتلتيكو مدريد، في قمة المرحلة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويسعى برشلونة للفوز من أجل استعادة توازنه بعد تعثره في الجولة الماضية بالتعادل أمام سيلتا فيغو (2-2)، ومواصلة تضييق الخناق على الغريم ريال مدريد، المتصدر بفارق نقطتين عن الفريق الكتالوني.

ومن جانبه، يأمل أتلتيكو مدريد، لمواصلة انطلاقته القوية في "الليغا"، وتحقيق انتصاره الخامس تواليا، للحفاظ على مركزه الثالث، وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وسيدخل برشلونة المباراة مفتقدا للثلاثي، فرينكي دي يونغ، وسيرجي روبيرتو، وعثمان ديمبيلي للإصابة، بينما سيغيب عن أتلتيكو مدريد كل من قائده كوكي، والمدافع ستيفان سافيتش للإيقاف، وماريو هيرموسو، وسيمي فرساليكو، بسبب الإصابة.

ويتوقع أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

برشلونة

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن

في الدفاع: جوردي ألبا – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو

في الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال

في الهجوم: أنسو فاتي (أنطوان غريزمان) – لويس سواريز – ليونيل ميسي.

أتلتيكو مدريد

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

في الدفاع: رونان لودي – خوسيه ماريا خيمينيز – فيليبي – كيران تريبييه

في الوسط: توماس ليمار – توماس بارتى – ماركوس يورينتي

في الهجوم: أنخيل كوريا – جواو فليكس – ألفارو موراتا (دييغو كوستا).

المصدر: RT