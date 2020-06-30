"فورمولا 1" تستعد للانطلاق بعد تأجيل أربعة أشهر

ينطلق موسم بطولة العالم "فورمولا 1" للسيارات في النمسا، الأحد المقبل، بعد أربعة أشهر من الموعد المخطط لضربة البداية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وستقام المنافسات في أجواء مختلفة، لكن هدف بطل العالم، البريطاني لويس هاميلتون، يبقى ثابتا دون تغيير.

ويتطلع هاميلتون، بطل العالم ست مرات، لمعادلة رقم مايكل شوماخر، أسطورة "فيراري"، من خلال حصد سابع ألقابه، بينما يسعى فريقه "مرسيدس"، إلى تحقيق رقم قياسي، بالجمع بين لقبي السائقين والصانعين للمرة السابعة على التوالي.

ويسعى السائق البريطاني، الذي استغل شعبيته لإطلاق حملة لتوفير المزيد من التنوع في الرياضة ومكافحة العنصرية، للمنافسة بقوة، لكنه يدرك وجود العديد من التحديات الجديدة وغير المتوقعة.

وقال هاميلتون البالغ عمره 35 عاما عبر مقطع فيديو لـ"مرسيدس": "نحن نستعد بأفضل شكل ممكن لما سيصبح أصعب موسم تشهده فورمولا 1 ونشهده نحن جميعا".

ولن يشهد السباق الافتتاحي في النسما، أي وجود للمشجعين، أو الرعاة، أو وحدات الاستضافة، أو الأماكن المخصصة لكبار الشخصيات، ولن يسمح أيضا بالتقارب بين الفرق حيث سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات