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رسميا.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

الرياضة

رسميا.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي
Reuters
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، تسجيل حالة إيجابية واحدة خلال الفحوص الأخيرة لفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين وأطقم الأندية الأسبوع الماضي.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 19 حالة منذ بدء الفحوص الشهر الماضي.

ولم تكشف رابطة الدوري هوية النادي الذي اكتشفت فيه حالة الإصابة الجديدة، أو ما إذا كان الشخص المصاب لاعبا، أم فردا من الجهاز الفني أو الإداري.

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وقالت الرابطة في بيان: "يستطيع الدوري الممتاز أن يؤكد اليوم أنه بين يومي الاثنين 22 والأحد 28 يونيو خضع 2250 لاعبا وعضوا بأطقم الأندية لفحوص كوفيد-19 واكتشفت حالة إيجابية واحدة".

واستأنف الدوري الممتاز موسمه في وقت سابق هذا الشهر بعد فترة من التوقف زادت عن 3 أشهر بسبب تفشي الوباء، كما لعبت مباريات دور الثمانية بكأس الاتحاد الانجليزي، وضمت 8 أندية من الدوري الممتاز، في مطلع الأسبوع.

المصدر: "وكالات"

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