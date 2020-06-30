لاعب يوفنتوس يحرج برشلونة فور انضمامه للفريق

أعادت شبكة ESPN العالمية التصريحات القديمة للبوسني، ميراليم بيانيتش، الذي انضم أمس الاثنين إلى برشلونة، قادما من يوفنتوس الإيطالي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 65 مليون يورو.

وأعرب البوسني في تلك التصريحات عن حبه وتقديره للغريم التقليدي لفريقه الجديد ريال مدريد، مؤكدا أن "الملكي" يعتبر الفريق المفضل له منذ صغره.

وكان بيانيتش وقتها يبلغ 19 عاما في بداية مسيرته الإحترافية مع ليون الفرنسي، وعبر عن شغفه بريال مدريد منذ الطفولة وإعجابه بأسطورته ومدربه الحالي زين الدين زيدان، وحلمه اللعب في "سنتياغو برنابيو" يوما ما.

وقال بيانيتش وقتها: "أنا أتابع ريال مدريد منذ زمن زيدان ورونالدو، أحببت مشاهدتهما يلعبان، منذ ذلك الوقت كان النادي المفضل لدي، وسيظل كذلك دائما، أريد أن ألعب هناك يوما ما، لماذا لا؟".

وتابع: "سأعمل من أجل ذلك، لدى ليون الكثير من الأشياء الجيدة، لكن إذا سارت الأمور على ما يرام، سألعب مع ريال مدريد يوما ما ".

Miralem Pjanic signed for Barcelona today.



He would have preferred Real Madrid 👀 pic.twitter.com/NF9iwvgepu — ESPN FC (@ESPNFC) June 29, 2020

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وخاض بيانيتش البالغ 31 عاما مع اليوفي حتى الآن، 171 مباراة فى جميع المسابقات وسجل 27 هدفا.

وانتقل النجم البوسني إلى برشلونة من خلال صفقة تبادلية سيقوم يوفنتوس بموجبها بدفع مبلغ وقدره 10 ملايين يورو إضافية للحصول على خدمات الشاب البرازيلي آرثور ميلو، الذي انتقل بدوره إلى "السيدة العجوز"، بعدما أجرى الفحص الطبي في مدينة تورينو.

المصدر: twitter\ESPN FC