نقل مدافع ليفربول السابق للمشفى بعد تعرضه للطعن والسرقة (صور)

تعرض أندريه ويسدوم، مدافع ليفربول السابق، وفريق ديربي كاونتي حاليا البالغ 27 عاما، لحادث طعن وسرقة أثناء زيارته لأحد أقاربه في منطقة "ميرسيسايد" اليوم الاثنين، ونقل لأحد المشافي.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ويسدوم يتلقى حاليا العلاج اللازم داخل المشفى.

وقال بيان مقاطعة ديربي كاونتي: "كان أندريه ويسدوم ضحية اعتداء وسرقة غير مبررة، وأصيب بجروح أدت إلى دخوله المشفى".

Ex-Liverpool defender Andre Wisdom in hospital after being stabbed and robbed https://t.co/Gp1tb1bX63pic.twitter.com/BzYqipVmB3 — Mirror Football (@MirrorFootball) June 29, 2020

وأضاف البيان: "كان ويسدوم خارجا من سيارته عندما تعرض للهجوم. نأمل أن يعود إلى الملعب مرة أخرى قريبا".

Derby County star Andre Wisdom stabbed and robbed as he visited relative https://t.co/7V5KnuEVYlpic.twitter.com/qQKP4C8tQK — The Sun (@TheSun) June 29, 2020

ووقع ويسدوم مع ليفربول وهو يبلغ من العمر 14 عاما وقدم 14 مباراة للنادي قبل فترات الإعارة مع عدد من الأندية هي ديربي كاونتي، ويست بروميتش ألبيون، نورويتش سيتي، وريد بول سالزبورغ النمساوي.

Derby County defender Andre Wisdom is in hospital after he was stabbed in Liverpool at the weekend. — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 29, 2020

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المصدر: وكالات