رسميا.. برشلونة يعلن ضم نجم يوفنتوس ويحصنه بشرط جزائي خرافي

أعلن برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين، توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لانتقال البوسني ميراليم بيانيتش من "السيدة العجوز" إلى النادي الكتالوني مقابل 60 مليون يورو.

وذكر بيان النادي الكتالوني، أن بيانيتش البالغ 30 عاما سينضم إلى صفوفه بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجاري مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة لـ5 ملايين يورو كمتغيرات بعقد لأربعة أعوام وبشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.

👋 اتفاق بشأن انضمام @Miralem_Pjanic إلى #برشلونة مقابل 60 مليون يورو + 5 ملايين كمتغيرات، وذلك بموجب عقد مدته 4 مواسم وبشرط جزائي قيمته 400 مليون يورو. اللاعب البوسني سيظل في صفوف ناديه الحالي يوفنتوس حتى نهاية المنافسات الرسمية لموسم 2019-2020.



💙❤️ #PjanicCulerpic.twitter.com/5VsGxQs5C7 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 29, 2020

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كما أعلن برشلونة في وقت سابق اليوم أن نجمه البرازيلي آرثر ميلو البالغ 23 عاما سينتقل إلى صفوف متصدر الدوري الإيطالي بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجاري مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين يورو كمتغيرات.

المصدر: RT