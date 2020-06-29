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رسميا.. برشلونة يعلن ضم نجم يوفنتوس ويحصنه بشرط جزائي خرافي

الرياضة

رسميا.. برشلونة يعلن ضم نجم يوفنتوس ويحصنه بشرط جزائي خرافي
Reuters
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أعلن برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين، توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لانتقال البوسني ميراليم بيانيتش من "السيدة العجوز" إلى النادي الكتالوني مقابل 60 مليون يورو.

وذكر بيان النادي الكتالوني، أن بيانيتش البالغ 30 عاما سينضم إلى صفوفه بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجاري مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة لـ5 ملايين يورو كمتغيرات بعقد لأربعة أعوام وبشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.

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كما أعلن برشلونة في وقت سابق اليوم أن نجمه البرازيلي آرثر ميلو البالغ 23 عاما سينتقل إلى صفوف متصدر الدوري الإيطالي بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجاري مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين يورو كمتغيرات.

المصدر: RT

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