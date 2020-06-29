ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني
كشف الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الاثنين، عن اختيار رابطة "البوندسليغا" للبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق البافاري كأفضل لاعب في المسابقة في موسم 2019-2020.
اختيار @lewy_official كأفضل لاعب في @Bundesliga_EN هذا الموسم! 💪— بطل البوندسليجا #MEI8TER (@FCBayernAr) June 29, 2020
يستحقها القناص 🤩🎯#ميا_سان_ميا#BundesligaPOTSpic.twitter.com/tY1L25mO36
وتألق ليفاندوفسكي البالغ 31 عاما بشكل لافت هذا الموسم بتسجيله 34 هدفا في الدوري، ليتوج بلقب هداف المسابقة للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في مسيرته الاحترافية.
وقال كارل هاينز رومنيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "34 هدفا في موسم واحد أمر مذهل. روبرت ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم".
المصدر: وكالات