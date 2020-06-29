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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

الرياضة

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني
Globallookpress Sven Hoppe
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كشف الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الاثنين، عن اختيار رابطة "البوندسليغا" للبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق البافاري كأفضل لاعب في المسابقة في موسم 2019-2020.

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وتألق ليفاندوفسكي البالغ 31 عاما بشكل لافت هذا الموسم بتسجيله 34 هدفا في الدوري، ليتوج بلقب هداف المسابقة للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في مسيرته الاحترافية.

وقال كارل هاينز رومنيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "34 هدفا في موسم واحد أمر مذهل. روبرت ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم".

المصدر: وكالات

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