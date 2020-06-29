أخبار سارة لعشاق برشلونة قبل المباراة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد

كشف كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، عن قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب "كامب نو" ضمن الجولة الـ33 من "الليغا" غدا الثلاثاء.

وتضمنت القائمة سيرجي روبرتو الذي حصل على التصريح الطبي اللازم الذي يثبت تعافيه من الإصابة السابقة.

كما تضمنت القائمة، الدولي البرازيلي آرثر ميلو، الذي تجاوز الفحص الطبي بالأمس تمهيدا للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

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وظهر في القائمة التي ضمت 23 لاعبا كلا من: مارك أندريه تير شتيغن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، آرثر ميلو، لويس سواريز، ليونيل ميسي، نيتو، كليمنت لينغليه، أنطوان غريزمان، جوردي ألبا، مارتن برايثوايت، سيرجي روبرتو، أرتورو فيدال، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، إيناكي بينا، ريكي بويغ، أليكس كويادو، أنسو فاتي، رونالد أراوخو ومونشو.



ويحتل برشلونة وصافة "الليغا" متخلفا بنقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب الـ71 نقطة، قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

المصدر: وكالات