بالصور.. لاعبو مان يونايتد يحولون مواقف سيارات ملعبهم التدريبي إلى "قاعدة عسكرية"

لفت لاعبو مانشستر يونايتد الإنجليزي الأنظار إليهم، لدى حضورهم إلى ملعب "كارينجتون" الأحد، تحضيرا لمواجهة برايتون، الثلاثاء، عن طريق سيارة تحمل صفات المتانة بعيدا عن الرفاهية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كل من ماركوس راشفورد، وفيل جونز، ولوك شاو، وأرون وان-بيساكا، ودانييل جيمس، حضروا إلى الحصة التدريبية بسيارات مرسيدس جي-واجون التي تبلغ تكلفتها 100 ألف جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.

وابتعد لاعبو "الشياطين الحمر" بسياراتهم عن مظهر السيارات الفارهة التي عادة ما يقتنيها نجوم كرة القدم الإنجليزية مثل فيراري ولامبورغيني وأستون مارتن.

Marcus Rashford looks ‘sharp’ and will be back among Man Utd goals soon after long injury, insists Solskjaer https://t.co/ebA1qCpDQg — The Sun - Man Utd (@SunManUtd) June 29, 2020

thesun.co.uk

Globallookpress Jon Super

وتوصف السيارة عادة بأنها السيارة التي لا يمكن عمليا تدميرها، ولهذا السبب لم يكن غريبا استخدامها من قبل القوات العسكرية في الدول الكبرى.

وأعرب أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، عن تطلعه لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما أوقعتهما القرعة معا.



وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برايتون غدا في الدوري الإنجليزي: "نحن سعداء بالتواجد في نصف النهائي وأن نلتقي بفريق واجهناه كثيرا، أتواجد هنا منذ 18 شهرا، والأمر يبدو كما لو أننا نواجه تشيلسي كل نهاية أسبوع، هذه مباراة نتطلع إليها".



ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز الثلاثاء، ويحتل المركز السادس برصيد 49 نقطة ويتنافس بقوة على حجز مقعد بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصدر: the sun