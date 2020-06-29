تشخيص خاطئ يصيب مدرب الأرجنتين السابق بفيروس كورونا

أعلن خورخي بيلاردو، شقيق كارلوس بيلاردو، مدرب المنتخب الأرجنتيني الفائز بمونديال 1986 لكرة القدم، أن تشخيص إصابة شقيقه في نهاية الأسبوع بفيروس كورونا المستجد، تم عن طريق الخطأ.

وكتب خورخي على حسابه في "تويتر": "شقيقي لا يعاني من شيء، المختبر (الذي أجرى الفحص) ارتكب خطأ".

وأُدخل كارلوس بيلاردو إلى المستشفى السبت بعد اختبار إيجابي لفيروس "كوفيد-19".

ويعيش كارلوس بيلاردو البالغ 82 عاما، الذي يعاني من اضطراب دماغي، بدار رعاية في ألماغرو بضواحي العاصمة بوينس إيرس، حيث أصيب أيضا عشرة أشخاص آخرين بفيروس "كوفيد-19"، ولكن دون أن تظهر أعراض على المدرب.

ATENCIÓN: Carlos Bilardo NO tiene #coronavirus. Así lo confirmó su hermano en sus redes sociales. ¡FANTÁSTICA NOTICIA! pic.twitter.com/UDkCPBqcmS — SportsCenter (@SC_ESPN) June 28, 2020

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ونُقل بيلاردو إلى العناية المركزة في يوليو 2019 بعد إصابته بمتلازمة حكيم-آدامز. ومنذ خروجه من المستشفى، يعيش في أحد دور الرعاية في منطقة ألماغرو في العاصمة.

وأشرف بيلاردو على المنتخب الوطني بين 1982 و1990، وأحرز لقب مونديال المكسيك مع الأسطورة دييغو مارادونا، ثم قاد منتخب بلاده الى المباراة النهائية في مونديال 1990 عندما خسر أمام ألمانيا الغربية بركلة جزاء في النهائي.

المصدر: "أ ف ب"