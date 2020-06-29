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قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن قمتين ناريتين

الرياضة

قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن قمتين ناريتين
Reuters
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أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي سحبت أمس الأحد، عن مواجهة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، بينما يلعب أرسنال ضد مانشستر سيتي، حامل اللقب.

ويتنافس هذا الموسم على لقب البطولة الإنجليزية العريقة، ثلاثة من أكثر الفرق فوزا بالبطولة، حيث حقق أرسنال الرقم القياسي بالتتويج 13 مرة، مقابل 12 لقبا لمانشستر يونايتد، وثمانية ألقاب لتشيلسي.

وستقام مباراتا نصف النهائي على ملعب "ويمبلي" في لندن، يومي 18 و19 يوليو المقبل، على أن تجرى المباراة النهائية في الأول من أغسطس، في نفس الملعب.

المصدر: وكالات

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