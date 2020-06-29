قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن قمتين ناريتين

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي سحبت أمس الأحد، عن مواجهة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، بينما يلعب أرسنال ضد مانشستر سيتي، حامل اللقب.

ويتنافس هذا الموسم على لقب البطولة الإنجليزية العريقة، ثلاثة من أكثر الفرق فوزا بالبطولة، حيث حقق أرسنال الرقم القياسي بالتتويج 13 مرة، مقابل 12 لقبا لمانشستر يونايتد، وثمانية ألقاب لتشيلسي.

We've given this graphic a little update, @ManCity fans 😉



Bring on the weekend of 18 & 19 July 🙌 pic.twitter.com/6Gk5IlVf93 — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 28, 2020

وستقام مباراتا نصف النهائي على ملعب "ويمبلي" في لندن، يومي 18 و19 يوليو المقبل، على أن تجرى المباراة النهائية في الأول من أغسطس، في نفس الملعب.

المصدر: وكالات