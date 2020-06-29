المغربي العربي يسجل هدفا رائعا ويساهم في فوز أوليمبياكوس بالدوري (فيديو)

توج فريق أوليمبياكوس، أمس الأحد، بلقب الدوري اليوناني لكرة القدم، بعد فوزه خارج قواعده على أيك أثينا، بهدفين مقابل هدف واحد.

ومنح المغربي، يوسف العربي، في الدقيقة 39، هدف التقدم لأوليمبياكوس بطريقة رائعة، بعد أن قابل كرة عرضية بقدمه اليمنى، ليضعها على الطائر في الجهة العكسية لحارس مرمى أيك أثينا.

قووووووووول يوسف العربي 🇲🇦 يسجل الهدف الاول لاولمبياكوس قبل قليل..



يوسف العربي يصل للهدف 20 له هذا الموسم ، بفارق 7 اهداف عن الثاني pic.twitter.com/zQxe0xjbU9 — الكرة العربية ❃ (@ARBFOOT) June 28, 2020

وضاعف الغيني، محمد كامارا، النتيجة بحلول الدقيقة 45، قبل أن يسجل الأرجنتيني سيرجيو إزيكييل أراوخو، هدف أيك أثينا الوحيد في الدقيقة 66.

وبهذا الفوز، ضمن أوليمبياكوس التتويج بلقب الدوري اليوناني قبل ست جولات من ختام المسابقة، حيث يتصدر بفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه باوك سالونيكا.

ويتبقى أمام أوليمبياكوس تحدي إنهاء الدوري دون التعرض لأي خسارة.

المصدر: RT