شاهد.. مقاتل ياباني "يطفئ الأنوار" على أمريكي في 48 ثانية

أسقط الياباني تاكاشي ساتو خصمه الأمريكي جيسون ويت بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد في لاس فيغاس، ضمن بطولة "UFC on ESPN 12" للفنون القتالية المختلطة.

واحتاج ساتو إلى 48 ثانية فقط للفوز على منافسه الأميركي بالضربة الفنية القاضية.

وحقق تاكاشي ساتو (30 عاما) انتصاره الثاني في ثالث نزال له منذ انضمامه إلى اتحاد "UFC" في أبريل 2019، والانتصار السادس عشر في مسيرته الاحترافية مقابل ثلاث هزائم.

بينما مني جيسون ويت (33 عاما) بالهزيمة السادسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 12 انتصارا.

المصدر: وكالات