أقوى لاعب كرة قدم في العالم يحضر تدريبات فريقه بقميص ليفربول ويتعرض للعقوبة (فيديو)

جاء أقوى لاعب كرة قدم في العالم، المهاجم أديبايو أكينفينوا، تدريبات ناديه وايكام واندررز، فريق الدرجة الثالثة الإنجليزي، بقميص ليفربول، بعد تتويجه بلقب بطل الدوري الممتاز.

ونشر أكينفينوا، أحد أثقل وأضخم لاعبي كرة القدم في العالم، مقطع فيديو عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" قال فيه: "المرة الوحيدة التي كنت سعيدا فيها بدفع غرامة النادي. ليفربول البطل!".

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وكان أديبايو أكينفينوا (38 عاما) يبلغ من العمر 8 سنوات عندما أحرز ليفربول لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1990، وانتظر المهاجم الضخم 30 عام ليحتفل مرة أخرى بتتويج "الريدز" بلقب بطل "البريمير ليغ".

ودخل أديبايو أكينفينوا، الملقب بـ "الوحش" نظرا لبنيانه القوي للغاية، في عام 2017، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأقوى لاعب كرة قدم، فقد أصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ، يتم اختياره كأقوى لاعب للمرة السادسة على التوالي، في لعبة "فيفا" الشهيرة، المصنعة من قبل شركة "EA Sports".

المصدر: وكالات