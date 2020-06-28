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إلغاء معسكر نادي حرس الحدود المصري بعد إصابة 4 لاعبين بكورونا

الرياضة

إلغاء معسكر نادي حرس الحدود المصري بعد إصابة 4 لاعبين بكورونا
Reuters Scott Heppell
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أبلغ المدير الفني لنادي حرس الحدود المصري لكرة القدم، محمد حليم، اليوم الأحد، لاعبي الفريق، بإلغاء المعسكر وعدم الاستمرار في التدريبات الجماعية، بعد إصابة 4 لاعبين بكورونا.

وقالت مصادر من داخل النادي، إن قرار إلغاء المعسكر، جاء خوفا على سلامة باقي لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، وقررت إدارة الحرس إبلاغ اللاعبين الأربعة المصابين، بشكل خاص، للحفاظ على خصوصيتهم، بضرورة الإلتزام بالحجر الصحي وتطبيق حالات العزل.

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المصدر: RT

ناصر حاتم

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